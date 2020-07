Revelan conversación en la que James Rodríguez le pide a Zidane que no lo convoque

Debido a los supuestos roces que mantiene el técnico francés y James Rodriguez, el periodista deportivo Edu Aguirre, parte del programa de televisión, ‘El Chiringuito’, reveló una de las peticiones que le hizo el colombiano al técnico del Real Madrid previo a uno de los partidos del equipo.

Después de que el Real Madrid derrotara al Athletic Bilbao 1-0, Zidane explicó por qué James no fue tenido en cuenta dentro de los tres convocados al partido:

“Es él el que ha querido quedarse afuera por un tema suyo y ya está”.

Aunque muchos no creyeron en las palabras del técnico, Edu Aguirre, quien tiene una relación cercana con el colombiano, aseguró que James y Zidane tuvieron una conversación en la que el jugador le pidió a su técnico que prefería quedarse entrenando en Madrid y no ir a Bilbao para quedarse en la suplencia.

En la charla y según dice el reportero, el volante dice “Míster, me quedo entrenando en casa, y me quedo sacrificándome en casa, preparándome para el futuro. Usted no cuenta conmigo”.

Concluye Edu agregando que Zidane se pone en el lugar de James y agrega “James está sufriendo, ya solo mira el futuro, es un tema sentimental y mental del jugador”.