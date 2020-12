Revela que su esposa le era infiel en pleno baby shower; hacía el delicioso con su amigo

Como pura novela dramática mexicana, así fue la manera en la que un video que se volvió viral en TikTok (del que dicen es un montaje) revela la manera en la que su novia le era infiel, aparentemente, con su mejor amigo.

Después de mostrar el sexo del bebé, y justo cuando todo era felicidad, la fiesta se torna un poco gris después de que el supuesto padre muestra un examen que asegura que no puede tener hijos, por lo que no solo revela la noticia, sino que también deja a su novia al descubierto.

Ya no aguanto. Quiero que vean esto. ¿Saben qué es esto? Es un examen que me he hecho recientemente y dice que yo no puedo tener hijos”, asegura el hombre a grito herido en medio de la fiesta.

En ese momento su esposa intenta calmar los ánimos y dar alguna explicación al respecto, pero su novio saca la última carta letal con la que dejó al descubierto su infidelidad: un video en el que muestra a su esposa en la intimidad con su mejor amigo, que entre otras cosas, era uno de los invitados de la fiesta.

Eso sí, los comentarios sobre la veracidad del video dividió opiniones en redes sociales, ya que muchos aseguran que se trata de un drama habitual en TikTok, mientras que algunos dicen que es 100% real.