¿Regresa AC/DC? Nueva publicación enloquece a los fanáticos

Una nueva publicación en las redes sociales oficiales de AC/DC tienen a todos los fanáticos especulando sobre un posible regreso de la agrupación.

Le puede interesar: Artista gráfico afirma que fue él quien diseñó la cara feliz de Nirvana, no Kurt Cobain

En el corto video se puede observar el característico rayo de la banda en color rojo neón, mientras se alumbra y se apaga varias veces.

Las redes sociales se encuentran inundadas de reacciones ante el posible regreso de la agrupación australiana, el cual, según afirman los fanáticos, podría ser a través de nueva música o inclusive una nueva gira.

Mire también: Filtran fotografías de AC/DC con Brian Johnson y Phil Rudd y se “confirma su regreso”

La publicación del video se da días después de que se filtraran unas fotografías de AC/DC en donde se ve al vocalista Brian Johnson y el baterista Phil Rudd, lo que podría indicar un regreso de la banda. Según informó el club de fans de AC/DC en Brasil, las imágenes se revelaron a través de la página web de la agrupación, pero minutos después fueron eliminadas.

These were posted earlier today… With strong RUMOURS that an album will follow this November. Follow AC⚡️DC’s socials for an official announcement. Until then, enjoy the possibility. pic.twitter.com/epZ9sX0Y3Y

— Mitch Lafon (@mitchlafon) September 19, 2020