Artista gráfico afirma que fue él quien diseñó la cara feliz de Nirvana, no Kurt Cobain

Desde hace varios años, Nirvana LLC viene llevando una pelea legal con el magnate de la moda Marc Jacobs por usar, sin autorización, la icónica cara feliz representativa de la banda en algunos de sus diseños. Pero ahora, un diseñador gráfico de California apareció en el caso afirmando que presuntamente él fue el creador del ‘logo’ de los intérpretes de ‘Come As You Are’, no Kurt Cobain.

En la acción legal presentada por la compañía de Nirvana durante el 2018, se demanda Marc Jacobs por la infracción de derechos de autor y marca, al igual que se señala a Kurt Cobain como el creador de la pieza, la cual se encuentra registrada con copyright.

En su defensa, el magnate de la moda afirmó que realizó una reinterpretación de la pieza inspirada en los atuendos de sus amigos de ese entonces; y que además no era totalmente similar a la de la banda, pues las iniciales MJ aparecían en los ojos de la cara feliz.

Ahora, de acuerdo a Billboard, el diseñador gráfico Robert Fisher afirmó que trabajó con la banda en la creación de la imagen que se ha vuelto un ícono para la agrupación a lo largo de su historia; y que el pasado 13 de septiembre presentó una acción legal para intervenir el caso de Marc Jacobs, en donde afirma que le están “atribuyendo erróneamente la ilustración a Kurt Cobain”, pues fue él quien la creó.

De acuerdo al artista gráfico, él tuvo la oportunidad de ser director de arte en el sello discográfico de Geffen y trabajó con la banda en el diseño del álbum Nevermind, por lo que después se convirtió en la persona de confianza al momento de necesitar algún diseño gráfico para Nirvana.

Por esta razón, en 1991, Fisher recibió la solicitud para diseñar una camiseta de Nirvana para ser distribuida en las tiendas, por lo que él, después de realizar varios bocetos, llegó a la idea de la icónica carita feliz, la cual se envió a la oficina de derechos de autor.

“Desde que lo dibujé, quiero que me conozcan como el tipo que lo dibujó. Es tan simple como eso (…) No creo que sea justo que intenten quitar un copyright y digan que Kurt lo hizo”, afirmó Fisher en Los Angeles Times, en donde aclaró que no buscaba recibir algún pago por los últimos 29 años del uso de la carita feliz de Nirvana, pero que sí podría ser compensado en el futuro.

Por su parte, Bert H. Deixler, abogado de Nirvana LLC, afirmó en el mismo medio que las acusaciones del diseñador no tenían fundamentos legales y que serían “desafiadas vigorosamente”.