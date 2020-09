Filtran fotografías de AC/DC con Brian Johnson y Phil Rudd y se “confirma su regreso”

Como una confirmación de regreso tomaron los fans de AC/DC las fotografías que fueron reveladas a través de Twitter, donde se ve al vocalista Brian Johnson y el baterista Phil Rudd.

Según cuenta el club de fans de AC/DC en Brasil, las fotografías confirma lo que podría ser el esperado regreso de la agrupación australiana, aclarando que se revelaron a través de portal web oficial de la banda pero después las eliminaron.

Las imágenes habrían sido tomadas en una sesión donde se ve a Brian Johnson, Phil Rudd, y al legendario Stevie Young.

These were posted earlier today… With strong RUMOURS that an album will follow this November. Follow AC⚡️DC’s socials for an official announcement. Until then, enjoy the possibility. pic.twitter.com/epZ9sX0Y3Y

— Mitch Lafon (@mitchlafon) September 19, 2020