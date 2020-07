El Real Madrid presenta las camisetas oficiales de la próxima temporada

El equipo español Real Madrid presentó las nuevas camisetas oficiales de Adidas que usarán para los partidos de locales y visitantes en la temporada 2020/21.

La camiseta blanca, que será usada para jugar de local, tiene un gráfico tonal en la parte delantera y la que usarán de visitante cuenta con una combinación de colores rosas y azules.



El próximo 7 de agosto el equipo merengue presentará la nueva camiseta durante la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City.

Las nuevas camisetas, que están diseñadas con la última tecnología ‘HEAT.RDY–KEEP COOL’ para hacer que los jugadores se manen tengan frescos, también serán usadas por el equipo femenino.

De acuerdo con Adidas, las nuevas camisetas del Real Madrid están:

Marco Ommicioli, diseñador de Adidas, afirmó:

🚨 ¡NUEVA EQUIPACIÓN! 🚨

👕 Nada menos que el éxito. Presentamos la nueva primera equipación 2020/21 de @adidasfootball.

🆕 Nothing less than success. Introducing our new 2020/21 @adidasfootball home jersey.

🛒 https://t.co/YacNOyngf2#HalaMadrid | #ReadyForSport pic.twitter.com/H1GC4ST0zK

— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) July 31, 2020