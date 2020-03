Radioacktiva le entrega el vinilo rosado de Green Day ‘Father of All Motherfuckers’

El pasado 7 de febrero conocimos en su totalidad ‘Father of All Motherfuckers’, el decimotercer álbum de estudio de la banda estadounidense de punk rock Green Day.

El sucesor de “Revolution Radio (2016)”, fue producido por Butch Walker, quien ha trabajado con bandas como Fall Out Boy, All Time Low, Frank Turner, Weezer.

‘Father Of All The Motherfuckers’, trabajo de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool cuenta con 10 canciones que juntas no duran más de 26 minutos.

La banda lanzó el álbum en vinilo con 3 ediciones y nosotros queremos entregarle la rosada. Participe en el formulario de abajo.