Prohiben tener sexo a parejas que no vivan en la misma casa

Una nueva ley en Reino Unido prohíbe el sexo entre parejas que no vivan en el mismo espacio.

Recordemos que el país ocupa el cuarto lugar con más casos de coronavirus a nivel mundial, teniendo 276.000 afectados y más de 39.000 muertes. Debido a esto, se han tomado varias restricciones para prevenir la propagación de la enfermedad.

Entre las últimas leyes agregadas por el país europeo, se incluye la de no tener relaciones sexuales si los involucrados no viven “bajo el mismo techo”, así lo informó el medio Unilad.

Los ingleses no se encuentran felices con respecto a esta decisión, pues muchas de las parejas que habitan el Reino Unido viven separadas y después de lo establecido por el gobierno, no podrán realizar sus encuentros.

Los habitantes de este país deberán decir adiós a sus encuentros casuales, a sus citas pactadas a través de aplicaciones e incluso, muchos deberán despedirse del sexo hasta que la pandemia pase.

En el caso de romper las reglas, se deberá pagar una multa de 100 libras esterlinas.

El cumplimiento de esta nueva ley empieza a hacer vigencia desde el día de 1 de junio.

Indoors, I should add. The government is happy for you to have sex with up to 5 other people in your garden https://t.co/XrG27Fv9Kg

— The Secret Barrister (@BarristerSecret) May 31, 2020