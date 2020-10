Profesor se equivocó y mandó un video porno al chat de sus estudiantes

Un profesor de primaria de Bali, Indonesia, cometió un gravísimo error al enviar un video pornográfico (por equivocación) al chat de WhatsApp de sus alumnos de tercer grado.

Como indicó el medio The Bali Sun, el profesor tenía la intención de enviar un video educativo, al parecer de pintura, para que sus alumnos aprendieran un poco al respecto, pero, por equivocación, seleccionó una grabación con contenido para adultos y lo envió al chat de los pequeños.

El maestro no fue capaz de eliminar el video del chat, ya que no sabía cómo hacerlo, según indicó un policía de Bali, quien también afirmó que las autoridades organizaron una reunión entre el docente y los padres, quienes decidieron aceptar la disculpa del profesor y no presentar cargos en su contra.