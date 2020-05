Prepárese para el Knotfest livestream con conciertos de Slipknot

Al igual que muchas de las agrupaciones que tenían planes para el primer semestre del 2020, Slipknot ya tenía fechas confirmadas para emprender su gira y llegar a diferentes países pero llegó el COVID-19 y bueno, sobra recordar como terminaron las cosas: conciertos y festivales se vieron afectados, algunos reprogramando fechas y otros cancelando presentaciones.

Así que para no quedarse con las ganas de sonar junto a Underoath y Code Orange, Slipknot anunció un livestream con el que se unen a los conciertos virtuales y haciendo su versión del Knotfest.

Es así como el próximo Viernes 29 de mayo llegará a la pantalla el llamado Knotfest Concert Stream el cual presentará conciertos de Slipknot, Underoath y Code Orange y todo a través del canal de Knotfest en YouTube.

¿Cuáles conciertos veremos?

Slipknot revivirá su concierto en el festival Graspop de 2019, que hizo parte de su gira We Are Not Your Kind.

Por su parte, Underoath transmitirá su concierto del 2016 en Las Vegas, donde tocaron su gran álbum They’re Only Chasing Safety. Mientras que Code Orange llegará con el concierto Last Ones Left: In Fear of the End que se estrenó este 2020 a través de Twitch.