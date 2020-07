Político copia discurso de la película “Día de la Independencia” y se la cobran en redes sociales

El 9 de julio es una fecha de vital importancia en Argentina: se celebra el día de la independencia en aquel país, por esta razón los patriotas realizan cualquier cantidad de actos conmemorativos para demostrar su orgullo patrio. Sin embargo, no todos terminaron el día como querían, sobre todo el señor Rodolfo Alejandro Torres, quien fue acusado de plagio.

A Torres, intendente de la ciudad de El Carmen, le faltó un poco de imaginación al momento de realizar el tradicional discurso patrio, por esta razón lo acusan de plagiar el discurso presidencial de la película “Día de la Independencia”, protagonizada por Will Smith.

Al escuchar sus palabras, usuarios de redes sociales identificaron el discurso que hizo parte de la película gracias a Presidente Thomas J. Whitmore, personaje interpretado por Bill Pullman.

El discurso del señor Rodolfo Alejandro Torres dice:

“Tal vez sea el destino que hoy 9 de julio, una fecha tan especial, sea momento de luchar contra la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”.

Mientras que el discurso de Thomas J. Whitmore dice:

“Quizás es el destino que hoy sea 4 de julio, y que ustedes vayan a pelear otra vez por nuestra libertad. No contra la tirania, opresión o la persecusión, sino contra la aniquilación. Peleamos por nuestro derecho a vivir, a existir y ganaremos un nuevo día. El 4 de julio ya no será conocido como un feriado estadounidense, sino que será el día en el que el mundo entero diga que no iremos en silencio hacia a la oscuridad, no nos entregaremos sin pelear. Vamos a seguir viviendo. Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”.

¿Se parecen?