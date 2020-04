Policía usa sirena de ‘La Purga’ para dar inicio a toque de queda y causa miedo

Los habitantes de Crowley, una pequeña ciudad en Luisiana, Estados Unidos, vivieron una noche que se podría decir fue sacada de una película de terror.

De acuerdo con varios medios locales, en Crowley empieza a regir un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, como medida de prevención del coronavirus, sin embargo, los habitantes quedaron en shock luego de que empezara a sonar por toda la ciudad la sirena de ‘La Purga’, una película sobre una “matanza” libre, sin consecuencias judiciales para las personas que asesinen a quien quieran, cuando la medida estaba a punto de iniciar.

Luego de generar el terror de los habitantes, el jefe de policía Jimmy Broussard, explicó no sabía que esa alarma era usada en una película de terror.

Las personas de Crowley se quejaron tanto, que el Sheriff tuvo que pedir que no lo juzgaran a él:

“Anoche, el Departamento de Policía de Crowley utilizó una sirena de ‘La purga’ como parte del inicio de su toque de queda. Hemos recibido numerosas quejas con la creencia de que nuestra agencia estuvo involucrada en este proceso. No participamos en el uso de la sirena de ‘La purga’ y no utilizaremos ningún tipo de sirena para este propósito. Las quejas sobre este asunto deben dirigirse a la policía de Crowley y al jefe Broussard, y no a la Oficina del Sheriff de Acadia”.