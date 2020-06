¡Ya podemos jugarlo! Fan de Los Simpson lanza el juego de Lee Carvallo

¿Quién cuando niño no deseó un videojuego en épocas de navidad? Hasta el mismo Bart Simpson lo hizo, y aunque no lo consiguió de forma correcta, pues lo robó y esto desató una crisis con su madre, este capítulo demostró hasta donde fue capaz de llegar el pequeño por lograr lo que quería.

“Marge be not Proud” es el nombre de este capítulo que pertenece a la temporada número siete en donde la frase “¡Cómprame ‘Apocalipsis’ o púdrete!” se apoderaría de la mente del hijo de los Simpson en épocas navideñas, pero por falta de dinero no puede comprar este deseado videojuego, que además la envidia de su amigo Milhouse sería de gran ayuda para llevarlo a tomar una mala decisión.

Por otro lado, “Lee Carvallo’s Putting Challenge” se convertiría en una gran broma para los fans de la serie, pero gracias a una mente brillante, ahora contamos con este juego para PC creado por un fanático de la serie.

El autor de esta obra es Aaron Demeter, quien desarrolló el simulador que trae consigo la pésima jugabilidad que tendría Bart y al cual ya puede acceder a través de este enlace.

El juego fue aprobado por el mismo Bill Oakley, productor ejecutivo de la serie que lo compartió a través de su cuenta de Twitter.