Perro esperó por tres meses en un hospital a su dueño que murió por coronavirus

Una conmovedora historia de un fiel perro llamado Xiao Bao se ha vuelto viral en las redes sociales.

El can, llegó el pasado mes de febrero al hospital Wuhan Taikang junto a su dueño, que empezó a presentar síntomas de coronavirus cuando la ciudad china estaba en su pico de contagio y muertes, así lo informó Daily Mail.

El dueño del perro murió cinco días después de ingresar al centro médico, sin embargo, el animal no se movió del lugar durante tres meses con la ilusión de reencontrarse con su amo.

Vea También: 5 de las teorías conspirativas más polémicas del mundo

Los trabajadores del hospital, al ver que el perro no se movía de las puertas del hospital, empezaron a cuidarlo y a alimentarlo.

Luego de que la pandemia en Wuhan se calmara y los negocios se reabrieron, Wu Cuifen, una mujer con un supermercado en el primer piso del hospital, se encariñó con el animal y lo cuidó durante todo este tiempo:

“Me dijeron que el dueño fue ingresado al hospital por coronavirus. Luego falleció, pero Xiao Bao (como empezó a llamar al perro) no lo sabía y se quedó en el hospital esperándolo. Nunca se fue. Fue increíblemente conmovedor, y muy leal. Me familiaricé y más tarde lo traje a la tienda. Cada mañana cuando abría, Xiao Bao estaba allí esperándome. Me despedía al final de cada día”.