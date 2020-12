¡Otra vez! Al Papa se le habría escapado un ‘like’ en la foto de una sexy modelo

Una vez más, a la cuenta oficial del Papa Francisco en Instagram se le escapó un ‘like’ y causó revuelo nuevamente en internet.

En esta ocasión, el ‘corazón’ fue para Margot Foxx, modelo erótica y creadora de contenido en Onlyfans, quien compartió en sus redes sociales una captura de pantalla en la que muestra que al religioso, al parecer, le habría gustado una de sus candentes fotografías.

“Al Papa le gustó mi foto, ¿quiere decir que voy al cielo?”, escribió la joven, de 18 años, en su cuenta de Twitter.

uhhh the pope liked my picture? pic.twitter.com/b4hOj2vYHO

— Margot 🦊 (@margot_foxx) November 19, 2020