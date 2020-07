¿Hay o no hay segunda parte de Bohemian Rhapsody? Roger Taylor responde

La película que se estrenó en noviembre del 2018, contando la historia de Freddie Mercury y su legendaria llegada a Queen, se convirtió en una de las producciones biográficas más taquilleras de la historia.

Bohemian Rhapsody logró recaudar más de 1.000 millones de dólares y en 2019 fue una de las películas más vistas en plataformas digitales cuando llegó a la pantalla chica.

Ante las dimensiones de este éxito, que de paso posicionó a la banda en los primeros lugares de las plataformas digitales musicales, pues no sería descabellado pensar que podría llegar una segunda parte de Bohemian Rhapsody, pero ante esta pregunta, Roger Taylor, baterista de Queen, dio su punto de vista:

“La película fue un gran éxito. Estábamos felices, obviamente. Pero no querría que me vieran como un cobrador. Debería tener un guión y un escenario muy muy bueno para que eso funcione. En este momento, no puedo pensar en una forma de hacer una secuela “.

De paso, Roger destacó los premios que logró alcanzar la película, como los Globos de Oro, los BAFTA y los Óscar, pero tiene claro que su mundo es el del rock n roll, más no el del cine.