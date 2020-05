“No me toque, marica”: Enfurecida mujer reacciona violentamente cuando le piden que use tapabocas

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve la manera en la que una mujer se sale de control y ataca a un grupo de policías que le pidió que usara el tapabocas en la calle, una de las medidas de protección que fijó el Gobierno como obligatoria para frenar la propagación del coronavirus en el país.

Vea También: 14 fotos de negocios que han sido reabiertos durante la pandemia

En las imágenes, se ve el momento en el que los policías abordan a la mujer y le piden que use el tapabocas, pero ella, indiferente, se resiste a hablar con las autoridades y a cooperar.

Cuando uno de los policías le pide su identificación, la mujer reacciona de manera grosera:

Al ver la actitud de la mujer, un transeúnte que estaba pasando por el lugar intenta intermediar, pero sale regañado por la enfurecida señora:

La mujer, perdió finalmente el control y agredió a los policías con un bolso, mientras los trataba de manera muy grosera:

“No me toque, marica. No me toque, no me apriete, marico. Vaya y coma mucha mierda, desgraciado”.