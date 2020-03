Niño deja a su perro en un albergue para que su padre no lo golpee más

Un niño dejó en la puerta del Albergue Pergatuzoo en la Ciudad de México a su pequeño perro, junto a algunos ahorros y una carta en la que explicó todo.

En la carta, el pequeño afirma:

“Te dejo a Simón, es mi perro [y] no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen, porque mi papá le pega mucho; Simón come mucho. No se lo lleven. Cuando crezca, vengo por él”.