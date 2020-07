Nine Inch Nails, Green Day y Coldplay llegan con tremendo festival livestream

Se trata del Summer Sonic, uno de los festivales musicales más importantes de Japón y uno de los más sonados a nivel mundial gracias a su convocatoria musical de lujo, el cual llegará este 2020 de manera virtual bajo el nombre de Archive Festival 2020.

Tal y como dice su nombre, la edición streaming traerá una serie de shows que hicieron parte de ediciones pasadas del festival, pero que esta vez se suman en honor a la ausencia que este año brilló gracias a la situación que trajo el coronavirus.

A través de la cuenta de YouTube del festival podremos ver conciertos de Nine Inch Nails, Green Day, Coldplay, Oasis, Sigur Rós, Rihanna, The Prodigy, The Flaming Lips, X Japan.

Así que para los interesados en no perderse ni un solo momento del Summer Sonic, pues atentos porque este miércoles 22 y Jueves 23 de julio se iniciará la transmisión a las 6:00 p.m. y estará disponible por 24 horas.

Cartel para el 22 de julio

Oasis (2005)

B’z (2009)

The Flaming Lips (2009)

Coldplay (2008)

Sigur Rós (2012)

Boom Boom Satellites (2009)

Sonic Youth (2009)

Cartel para el 23 de julio

Green Day (2012)

Nine Inch Nails (2009)

Rihanna (2012)

X Japan (2011)

The Prodigy (2008)