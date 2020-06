Niña de 10 años le dice ¡NO! al racismo con cover de Rage Against the Machine

Actualmente, Estados Unidos se encuentra en medio de manifestaciones por la brutalidad policial y racismo en las que han muerto diferentes personas, como George Floyd.

La muerte de Floyd a manos de la policía estadounidense ha generado todo tipo de reacciones en las calles y en las redes sociales, en las que el mundo en su mayoría ha rechazado el comportamiento de las autoridades del país norteamericano.

Una talentosa niña de 10 años llamada Nandi Bushell, que toca guitarra, batería, bajo y más instrumentos, se unió al movimiento ‘Black Lives Matter’ con un poderoso cover de ‘Guerrilla Radio’ de la banda Rage Against the Machine.

Nandi, de Reino Unido, es conocido por realizar grandes covers rock de bandas como Nirvana, Queens of the Stone Age, System of a Down, White Stripes, y más.

Los padres de la talentosa música de 10 años compartieron el poderoso cover con la descripción:

«¡Solidaridad en la lucha para terminar con el racismo! #fightracism #blacklivesmatter #enoughisenough. Esta es una de las canciones favoritas de Nandi. Nandi ama a Rage Against the Machine desde que es una niña».

Aquí el video del cover: