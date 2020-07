Nikki y Brie Bella de WWE retan la censura en redes publicando foto desnudas

Las exluchadoras de la WWE, ‘Nikki’ y ‘Brie Bella’, gemelas que conquistaron a los fanáticos de la lucha transmitida por televisión, mostraron a través de las redes sociales su nueva faceta: el embarazo.

Las peleadoras de 36 años, que se llaman realmente Stephanie Nicole Garcia-Colace y Brianna Monique Danielson, dejaron el cuadrilátero el año pasado para dedicarse del todo a su reality, sin embargo, no dejaron de tener comunicación con sus fanáticos a través de las redes sociales.

‘Nikki’ y ‘Brie Bella’ decidieron mostrar su embarazo con unas fotos en las que salen totalmente desnudas:

Aquí las fotos:

Pregnancy truly is art. The journey to the miracle of life. The bond and love with the intangible. The way the woman’s body changes to create life. And to do while twinning truly has made it Bella for me. 🥰❤️N pic.twitter.com/Pbrlzpz7JF

— Nikki & Brie (@BellaTwins) July 6, 2020