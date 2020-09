Nike estrena tenis inspirados en “Freddy Krueger” y muchos ya sueñan con ellos

“Unos, dos, Freddy viene por ti… tres, cuatro, cierra la puerta” ¿recuerdan esta melodía que era capaz de ponerle los pelos de punta a cualquiera? Pues se trata de Freddy Krueger, el dueño de las pesadillas y a quien muchos recuerdan por ‘A Nightmare on Elm Street’.

Pues bien, ahora Nike lanzó la edición de los Freddy Krueger, si, los tenis alusivos al personaje. Esto no es nada nuevo para la compañía, pues ya había hecho algo por el estilo con Nike SB Low. Esta vez los Nike AirMax viene en color rojo, no parecen sangrientos, pero son indudablemente reconocibles.

Por el momento no hay fecha de lanzamiento, eso sí, las imágenes del modelo ya se filtró en redes sociales, y así como a muchos les pareció un buen modelo, a otros no les pareció tan convincente.

El precio por ahora es todo un misterio, pero sin duda son unos tenis de ensueño… ¿o pesadilla?

Sheeesh. “Freddy Krueger” Air Max 95. 🔪🩸

Nike’s coming with the heat for their Halloween lineup.

But where’s the SB? 👀 pic.twitter.com/zGawpf2VUG

— Nice Kicks (@nicekicks) September 4, 2020