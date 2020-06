Nickelodeon confirma que Bob Esponja es gay

Después de varios años de suposiciones y rumores sobre la sexualidad de Bob Esponja, Nickelodeon confirmó que este personaje que vive en el fondo del mar es homosexual, tal y como lo aclaró en su cuenta de Twitter.

A través de su red social, el canal publicó un mensaje en conmemoración al mes del orgullo gay, publicando una imagen de su personaje haciendo entender que hace parte de la comunidad LGTBI.

Pese que que no confirmó textualmente que Bob Esponja es homosexual, así lo dio a entender con su publicación, en la que también incluyó a Korra (Avatar) y Schwoz Schwartz.

“Celebrando el #Pride (mes del orgullo) con la comunidad LGBTQ+ y sus aliados, este mes y todos los meses”.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020