Murió médico chino que fue tratado por coronavirus durante cuatro meses

El pasado viernes 29 de mayo falleció el urólogo del Hospital Central de Wuhan, Hu Weifeng, que fue tratado por coronavirus durante más de cuatro meses, a causa de las graves complicaciones que le generó la enfermedad, incluyendo daños en la piel.

Weifeng es el sexto médico que muere en el hospital de la ciudad china en la que empezó el brote del virus que ha paralizado todo el mundo, así lo infirmó CCTV.

Aunque el centro médico no ha emitido un comunicado oficial sobre la muerte de Hu Weifeng, a principios de febrero anunció que por lo menos 68 trabajadores se habían contagiado con el virus.

Hu Weifeng enfermó rápidamente cuando adquirió el virus y presentó un síntoma poco común en la piel, que hizo que se pusiera morada, casi negra.

Uno de los compañeros del urólogo, identificado como Yi Fan, que presentó síntomas similares en la piel, logró recuperarse del virus.

De acuerdo con varios trabajadores del Hospital Central de Wuhan, las autoridades de su país los castigaron cuando quisieron denunciar la aparición del virus que ha generado miles de muertes en el mundo.

