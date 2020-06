Porque el mundo lo pidió: la nueva figura de My Chemical Romance que lanzará Funko

Una vez más Funko nos sorprende con su nueva figura, la cual ya es aclamada por los fanáticos de My Chemical Romance, quienes se preguntan dónde, cómo y cuándo podrán comprar este artículo de colección que desde ya tiene a más de uno con el billete en la mano.

Desde su esperado regreso, My Chemical Romance llegó anunciando giras, pero como ya sabemos, los planes se vueron afectados por la llegada del enemigo mundial… el COVID-19.

Bueno, cabe aclarar que desde el 2015 existen figuras de Gerard Way inspirada en las distintas fases que ha presentado la banda, empezando por el disco Three cheers for sweet revenge, en aquella época donde el vocalista lucía un atuendo con camisa negra y corbata roja y además otro muñeco con la imagen que se usó para el exitoso The Black Parade.

El caso es que la vida sigue, la banda anunció su separación y años después decidieron llegar de nuevo para alegrar la existencia de sus fanáticos, con esto, pues la compañía de Funko no se quedó atrás y tiene planes de lazar la edición más actual de Gerard (si es que no decide cambiar de look).

El caso es que según rumores que corren el el Reddit, estamos próximo a ver el nuevo muñeco alusivo al álbum “Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys” y pues este sería el nuevo modelo: