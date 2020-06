Mujer “se puso de ruana” un supermercado: no le vendieron porque no llevaba tapabocas

El video que se conoció en redes sociales tiene como protagonista a Karen, como fue identificada esta mujer que fue a un supermercado en Dallas, Texas, donde se negaron a atenderla debido a que no llevaba tapabocas.

“La encantadora y joven Karen se enfurece cuando le piden que use un tapabocas”, se lee en la publicación que muestra el video con el que mostraron la reacción de la mujer al enterarse que no le iban a vender nada si no portaba los elementos básicos de biosegurida.

Como muestra de “protesta”, la muer comenzó a lanzar los artículos que llevaba en su carro de compras al suelo, todo mientras lanzada todo tipo de insultos contra quienes se negaron a atenderla.

Dallas, Texas: Lovely young Karen throwing a fit over being asked to wear a mask… pic.twitter.com/CnxRFMvMqf — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) June 28, 2020

“Llevaba el tapabocas mientras estaba de compras, pero cuando llegó a la fila de la caja se la quitó y se negó a volver a ponersela”, explicó Omar Guillén, quien grabó el video y lo publicó en redes sociales.