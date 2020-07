Mujer protagoniza infantil pataleta cuando le exigieron el uso del tapabocas

La mujer, que visitó el Costco, en Hillsboro, Estados Unidos, llevaba su tapabocas colgando en la oreja como si se tratara de un arete, algo que la empleada del lugar no permitió y le pidió el favor de portar adecuadamente.

Ante la petición, la mujer se negó asegurando que “¡Tengo derechos constitucionales!”, por esta razón no solo se negó a ponerse el tapabocas, sino que protagonizó un infantil escena al tirarse al piso como muestra de “manifestación” contra lo que le pedían los empleados del lugar.

La mujer pidió hablar con el gerente del lugar para explicarle lo que pasaba, pero la empleada le dijo:

“Él le va a pedir lo mismo. Si sale de acá, haré que él vaya a verla afuera. Necesita hacer eso, es nuestra política. Vamos afuera”.

Pese a que la mujer se levantó, decidió sentarse en la entrada del lugar para impedir el paso de los clientes.

El gerente del lugar terminó bajando para hablar con la mujer, quien después de dos minutos y su infantil comportamiento, terminó abandonando el lugar.

New ‘Costco Karen’ Sighting —throws 3-yr-old type tantrum— sits on the floor and won’t leave because “this is America..” —tries to lie about medical condition then changes her mind 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/GLDmPDnGar

— ONLY iN LVNV ➐ (@OnlyInLVNV) July 2, 2020