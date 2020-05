Mujer llorar porque el coronavirus “le dañó el negocio de fotos eróticas” y “no tiene otro talento”

Se volvió viral en las redes sociales un video de Billie Beever, una mujer de Gold Coast, Australia, en el que aparece llorando desesperada porque está perdiendo seguidores en OnlyFans, página en donde se comparten en su mayoría desnudos.

La joven subió el video a TikTok, en el que afirma que no sabe qué hacer para pagar el arriendo, pues afirma que no tiene otro talento que no sea tomarse fotos eróticas:

“No tengo otro talento. No tengo nada más. No puedo bailar, no puedo cantar, no puedo hacer nada. No entiendo qué se supone que debo hacer. Solo quiero que todo vuelva a la normalidad para que la gente pueda seguir suscribiéndose”.

El medio británico Daily Mail se contactó con la mujer, que afirma querer convertirse en una defensora de las personas que se dedican a la industria del sexo:

“En verdad quiero que más personas entiendan y sean conscientes de que hacemos más que simplemente tomar una foto y subirla. Tenemos que encontrar clientes, hacer ‘merketing’ y publicidad, y tenemos que editar fotos para cumplir con ciertos criterios”.

Beever, borró el video de TikTok porque “está afectando su salud mental” tantos comentarios de personas que aseguran que su trabajo no es real:

“Amo mi trabajo: elijo mis propios horarios, mantengo a mi hija y tengo el control total de mi cuerpo”.

Aquí el video: