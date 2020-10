Mujer insultó a sus vecinos porque cambiaron la clave del WIFI y hasta les amenazó al perro

Este insólito hecho se hizo viral en redes sociales a través de un video de TikTok, donde se ve una mujer furiosa con sus vecinos porque le cambiaron la clave del WIFI.

El video, el cual fue grabado por los protagonistas del extraño episodio, fue publicado por la cuenta @content.hub y fraccionado en seis partes, tiene más de 150 mil reproducciones y 8.000 likes, y deja al descubierto a esta mujer que los insulta desde la puerta de su casa.

La mujer no paraba de decir, “¡Yo vivo aquí! Es ilegal. Ven afuera, hablemos. Dame el maldito wifi antes de que te arresten y a tu mamá”.

No obstante con los insultos a la familia y la situación amenazó con matar al perro si no le daban la contraseña, “¿Quieres que muera tu perro? Tengo la manera de entrar y tu perro no respirará mañana, ¿A quién quieres más a tu perro o tu Wifi?”.

Pese a todos los insultos y su intención de llamar a la policía por el abuso del que estaba siendo víctima, los protagonistas decisidieron no abrir la puerta, por lo que la mujer les dijo que ellos le caían bien pero se estaban portando mal y pore so lucía tan alterada.

Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar y allí muchos aseguran que además de estar loca, la mujer puede llegar a ser un peligro para la sociedad.