¿Y ahora qué? Aplazan el estreno de ‘The Batman’ hasta el 2022

La película ‘The Batman’ sigue siendo golpeada por la pandemia de la COVID-19; no solo bastó con que su protagonista, Robert Pattinson, se hubiera contagiado con el virus y se hubieran visto obligados a suspender por unos días el rodaje, sino que ahora, según anunció Warner Bros, el estreno del filme será aplazado hasta el 04 marzo de 2022.

Además de este anuncio, Warner Bros también reveló que a pesar de aplazar ‘The Batman’, el estreno de ‘Matrix 4’ será adelantado, el cual tendrá lugar el 22 de diciembre de 2021; anteriormente estaba previsto para el mismo año, pero el 01 de abril. Por otro lado, la compañía pospuso el estreno de ‘Dune‘ del 18 de diciembre de este año al 1 de octubre de 2021.

De igual forma, la compañía de entretenimiento aplazó más producciones de DC Comics como ‘The Flash‘, la cual será estrenada el 04 de noviembre de 2022 y no el 3 de junio como estaba previsto; y ‘Shazam! Fury of the Gods’, que podrá ser vista hasta el 02 de junio de 2023.

Hasta el momento se espera que ‘Wonder Woman’, la cual ha sido aplazada en tres ocasiones, sí logre ser estrenada durante este año, pues en una última actualización de la película se reveló que saldría al aire el 25 de diciembre del 2020.