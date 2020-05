Mujer estadounidense amenaza a una pareja de latinos con un martillo

Se volvió viral en las redes sociales un video en el que se ve a una mujer estadunidense de 61 años llamada Constance Lynn Bono, amenazar con un martillo a una pareja de ecuatorianos en Houston, Estados Unidos.

La pareja de latinos, identificados como Arturo Cordovez y Lía Franco, denunciaron los hechos en las redes sociales, en las que han encontrado el apoyo de los usuarios y habitantes de la ciudad norteamericana.

Cordocez y Franco, que viven en Nueva Orleans, decidieron viajar a Houston por el Día de los Caídos y cuando entraron a un restaurante, fueron interceptados por la desquiciada mujer, que los empezó a amenazar de un momento a otro.

Vea También: Despiden personal médico que se dedicaba a grabar TikToks en la sede de Corferias

De acuerdo con Univisión, que habló con la pareja, la mujer los confundió con mexicanos y empezó a pedirles que se fueran de Estados Unidos:

“Se paró detrás mío, eso fue por unos 10 minutos que me perseguía y luego en un momento me mostró un martillo. Mientras yo la veía por el retrovisor ella me amenazaba con un martillo. Ella nos empieza a gritar y yo le contesté. Y ni bien escuchó el acento nos dijo: ‘malditos mexicanos, regresen a su maldito país’”.