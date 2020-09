¡Nos dejó una de las grandes! Muere reconocida actriz porno

La actriz porno Zoe Parker, de 24 años, murió el pasado 12 de septiembre mientras estaba durmiendo, según confirmó su prometido, quien se encuentra recaudando fondos online para pagar los servicios funerarios de su fallecida novia.

Por medio de las redes sociales, varios colegas y fanáticos de la actriz han estado enviando el sentido pésame para su familia; al igual que el Gremio de Actores del Entretenimiento para Adultos de Estados Unidos, quienes afirmaron que se encuentran “con el corazón roto” por la noticia del fallecimiento de Zoe Parker.

Desde 2014, Zoe Parker comenzó a incursionar en la industria del cine para adultos, en donde grabó más de 100 episodios con reconocidos estudios dedicados al entretenimiento para mayores.

Desde 2019, la reconocida actriz en Estados Unidos se tomó una pausa de las películas y fue en 2020 cuando decidió abrir una cuenta en la famosa plataforma de OnlyFans.

Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

