Michael J. Fox volvió a ser Marty McFly y revivió el recuerdo de ‘Volver al Futuro’

Michael J. Fox es uno de los actores más queridos y recordados de todos los tiempos gracias al personaje que protagonizó para la trilogía de ‘Volver al Futuro’, donde protagonizó al joven Marty McFly.

Desde hace años, el actor batalla contra la Enfermedad de Parkinson, la cual afecta su sistema nervioso y su movilidad, pero además, en declaraciones recientes Michael confirmó que ahora está sufriendo de pérdida de memoria a corto plazo.

En entrevista con la revista People, Fox aseguró que sus múltiples talentos ya están quedando obsoletos:

“Mi habilidad con la guitarra ya no es buena, mi dibujo ya no es bueno, mi baile nunca fue bueno y actuar se está volviendo cada día más difícil de hacer. Así que todo se reduce a escribir”, por lo que próximamente lanzará su libro ‘No Time Like the Future’.