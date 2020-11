Luto en el cine: muere Elsa Raven, actriz de ‘Volver al futuro’

Variety fue el encargado de reportar el fallecimiento de la actriz Elsa Raven a los 91 años, recordada por su participación en Volver al Futuro.

Pese a que para algunos su participación en el cine no fue tan importante, Elsa hizo parte de dos joyas del séptimo arte como Back to the Future y Titanic, donde su participación fue breve y gracias a esto algunos la recuerdan por sus efímeros papeles.

En Volver al Futuro, la frase “¡Salven el reloj de la torre!” fue parte de su parlamento, escena en la que le pide a Marty McFly hacer una donación para arreglar el reloj que hace 30 años (en aquel entonces) se había dañado como consecuencia de un rayo.

Por otro parte, Elsa Raven también participó en Titanic, y si no recuerda su paso por la película, era la mujer que conformaba la pareja que muere abrazada en el mientras el barco se hunde.