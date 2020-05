Metallica realiza una nueva versión de ‘Blackened’ durante cuarentena

Metallica ha sorprendido a sus fanáticos con una nueva versión de su canción ‘Blackened’, la cual fue grabada desde la comodidad de sus hogares.

El clip con la versión simplificada de la canción clásica apareció en la página de YouTube de la banda con el mensaje:

“Aquí hay algo que elaboramos en los últimos días. Espero que estén todos sanos y salvos. Que tengan un gran fin de semana”.

A principios de esta semana, durante una conversación en Twitter con el CEO de Salesforce, Marc Benioff, el baterista de Metallica, Lars Ulrich, discutió la posibilidad de que la banda escriba un nuevo álbum mientras está en cuarentena.

Aquí la nueva versión ‘Blackened’, canción del álbum de 1988 de la banda … And Justice for All: