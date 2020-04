Marvel anuncia nuevas fechas de lanzamiento para sus películas

Es difícil el impacto que la pandemia de coronavirus está teniendo en la industria del cine, ya que cada retraso en la fecha de lanzamiento está haciendo que los estudios se vean obligados a tomar decisiones drásticas.

En un reciente comunicado de prensa de Disney, se confirma que la película de Marvel Cinematic Universe The Eternals ya no llegará a los cines en noviembre para que Black Widow pueda asegurar ese espacio. Esto significa que Eternals ahora llegará a los cines el 12 de febrero de 2021 y Black Widow abrirá el 6 de noviembre.

Marvel Studios ya había anunciado una lista completa de fechas de lanzamiento, sin embargo, a causa de la pandemia, se lanzó una una nueva:

Black Widow – Noviembre 6

The Eternals – Febrero 12, 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – Mayo 7, 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Noviembre 5, 2021

Thor: Love And Thunder – Febrero 18, 2022

Black Panther 2 – Mayo 6, 2022

Captain Marvel 2 – Julio 8, 2022