Manifestantes roban radios de policía y ponen ‘Breaking The Law’ de Judas Priest

Actualmente, Estados Unidos se encuentra en medio de duras protestas por la brutalidad policial y racismo por las que han muerto varias personas, incluyendo George Floyd, un afroamericano que murió a manos del exagente Derek Chauvin, que le generó presión en el cuello, obstruyendo su respiración.

Las protestas, no solo se han llevado a cabo en Minneapolis, ciudad en la que ocurrieron los hechos, sino en varias ciudades del país norteamericano.

De acuerdo con varios informes, manifestantes en Nueva York están robando radios de la policía para poner a todo volumen la icónica canción de la banda de metal británica Judas Priest, que habla sobre romper las leyes.

Según la cuenta de Twitter US Protests: News & Updates (Protestas estadounidenses: Noticias y actualizaciones), los manifestantes en Nueva York han estado robando radios de la policía de la ciudad durante tres noches seguidas, para que la canción ‘Breaking the Law’ llegue a todos los agentes.

BREAKING: Protestors in New York City have stolen NYPD radios for the third consecutive night and are currently playing music over the frequency

— US Protests: News & Updates (@USAProtests) June 5, 2020