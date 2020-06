Los Rolling Stones se cansaron de la situación y amenazan a Donald Trump

La legendaria agrupación británica conformada por Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood amenazaron al presidente de los Estados Unidos con emprender acciones legales en caso de que siga usando sus canciones en campañas políticas, tal y como lo hace con “You Can’t Always Get What You Want”.

Los Rolling Stones están protegidos por el organismo estadounidense que vela por los derechos de autor musicales, BMI, y advierte que cualquier uso de alguna obra musical de la agrupación en la campaña del republicano violaría el acuerdo de licencia con la organización.

“La BMI ha informado al equipo de campaña de Trump en nombre de los Stones que la utilización no autorizada de sus canciones constituiría una violación de su acuerdo de licencia”, describe el comunicado de la entidad encargada de proteger los derechos musicales y que fue publicado por el diario Deadline.

Además, advierte que si Trump hace caso omiso de la petición, deberá responder por las consecuencias:

“En caso de que Donald Trump lo ignore y persista, será perseguido en justicia por haber roto el embargo y haber tocado música no autorizada”, agrega la solicitud.