Liam Gallagher se va contra Gorillaz: “música para nerds y hipsters”

Liam Gallagher hace de nuevo un Liam Gallagher en su cuenta de Twitter y esta vez no se fue contra su hermano Noel, el turno fue contra Gorillaz, pues el exvocalista de Oasis sacó un tiempo para responder preguntas que le iban haciendo sus seguidores, por eso, una de ellas iba dirigida a una posible colaboración Damon Albarn o con Gorillaz.

La primera de ellas le plantea una unión musical con Damon Albarn, pues para el seguidor de Liam, esto “sería algo celestial”, pero por su parte, el menor de los Gallagher no lo ve así, pues su respuesta fue contundente al escribir “no me interesa”.

collaborate with damon that’d be celestial bumbaclart etc

— amy ♧ (@demonalbxrn) August 25, 2020