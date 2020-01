Liam Gallagher enciende la ilusión de los fanáticos de Oasis con un posible regreso de la banda

A través de su cuenta de Twitter, el músico británico Liam Gallagher habló de un posible regreso de Oasis, banda que realizó junto a su hermano Noel, con quien lleva una conflictiva relación.

Gallagher escribió:

No es la primera vez que el músico enciende la ilusión de los fanáticos de la banda, pues anteriormente le respondió a un seguidor que asegura que la banda podría regresar en los 50 años del festival Glastonbury lo siguiente:

Recordemos que la banda se separó en el 2009.

Aquí la publicación:

I intend to retire as solo artist after album no3 as I have just had a call from my brother begging me to start oasis again in 2022 if you believe in life after love c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) January 8, 2020