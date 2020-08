Leyenda de la WWE confiesa en Facebook que cometió un asesinato

La extraña confesión que realizó Marty Jannetty, mejor conocido en la WWE por ser el ex compañero de Shawn Michaels, encendió las alarmas entre sus seguidores, ya que con sus palabras no solamente confiesa haber asesinado a otro hombre, sino que también cuenta las circunstancias que lo obligaron a hacerlo.

Con sus palabras, Jannetty narra la historia de cuando tenía tan solo 13 años, una situación que también incluye a su hermano.

“Nunca le he dicho a nadie esto, ni siquiera a mi hermano Geno, ya que él lo habría matado y no quería que mi hermano se fuese… diablos, él recién había vuelto a casa desde Vietnam. Solo tenía 13, estaba en el callejón del bowling Victory Lanes, comprando hierba de un cabrón que trabaja ahí y puso sus manos encima mio. Me arrastró al fondo del edificio. Ya saben lo que iba a intentar hacer”, contó Jannetty al principio de la confesión.

“Esa fue la primera vez que hice que un hombre desapareciera. Nunca lo encontraron. Deberían haber buscado en el río Chattahoochie. Eso fue hace mil millones de años. Además, tengo la satisfacción de saber que ese maldito nunca le hizo eso a otro niño”, sigue narrando el ex WWE.

Pese a Marty eliminó su publicación, las redes sociales no perdonan y algunos usuarios alcanzaron a tomarle captura de pantalla, por lo que ahora, según TMZ, será investigado por el Departamento de Policía de Columbus, en el estado de Georgia