Se volvió viral en las redes sociales un emotivo video en el que se ve al león Júpiter, abrazar a su cuidadora Ana Julia Torres.

Vea También: Cierran el último hospital dedicado a pacientes con coronavirus en Wuhan

El felino, que ya lleva 11 meses en recuperación, a pesar de no tener muchas fuerzas, logró darle esa muestra de cariño a la mujer, que aseguró sentirse muy feliz por lo sucedido:

“Hoy me besó como 5 veces. Lo encontré erguido y empecé a acariciarlo, a mimarlo […] le dije que lo quería. Le dije ‘¿por qué no me das un besito?’ y me dio 5 besos. Le quedó la boca pintada, llena de labial ¡Divino!”.