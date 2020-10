Led Zeppelin gana la batalla del presunto plagio de ‘Stairway to Heaven’

Desde hace varios años se venía presentando una pelea legal por un presunto plagio de la famosa canción ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin, que presutamente, según acusaciones, habría sido copiada de la canción ‘Taurus‘ de la banda Spirit en 1968.

Pero ahora la pelea terminó. Según afirma el portal El Heraldo de México, el lunes pasado el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció que no aceptó la demanda, es decir, no fue considerada como plagio, por lo que, después de seis años, se pone fin a este trámite legal que llevaba generando polémica entre los fanáticos de Led Zeppelin, pues ‘Stairway to Heaven’ es una de las canciones más legendarias e icónicas en la historia del rock.

De acuerdo a los jurados del tribunal, el supuesto parecido por el que los abogados de Spirit estaban demandando a Led Zeppelin simplemente era una “escala cromática descendiente de tonos” que se utilizaba con mucha frecuencia dentro de la industria de la música, por lo que no podía ser protegida por derechos de autor.

Las acusaciones se habrían presentado debido a que en la década de los 60, Spirit y Led Zeppelin habrían tocado juntos en diferentes ocasiones; y durante esa época, según afirman los abogados de Spirit, el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, le habría pedido a la agrupación que le mostrara los primeros acordes de ‘Taurus’, hecho que nunca se logró comprobar, según afirmaron los representantes del grupo británico.

¿Usted qué opina? Escuche las dos canciones y saque sus conclusiones: