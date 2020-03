Las celebridades que están hablando del #COVID19

En estos tiempos de aislamiento, muchos usuarios, entre ellos las celebridades, han acudido a Twitter para pedir a sus seguidores que se cuiden, para describir las cosas o actividades que extrañan, o incluso para compartir divertidos y entretenidos Tweets. A continuación, te mostramos lo más destacado:

Carlos Vives Twitteó su último video donde canta a los colombianos desde casa. ¡Su mensaje fue claro! “Sin cuarentena y con cuarentena siempre estaremos para ustedes! Los queremos mucho “

Cardi B Twitteó para anunciar que Rhythm and Flow se ha renovado para una segunda temporada.

Excited to announce that @rhythmflow will be back for Season 2! Things aren’t easy right now, so let’s show the world some love. Show us your talent and make sure you go to https://t.co/vS2nDB7P9P to officially submit your audition – we want to see you on S2! — iamcardib (@iamcardib) March 25, 2020

John Legend Twitteó el trailer de Chrissy Teigen’s Quibi muestra Chrissy’s Court y dice que ella nació para hacer este espectáculo.

Chrissy was born to do this show https://t.co/CuugNe6xjk — John Legend (@johnlegend) March 25, 2020

Calle y Pché Twittearon que la primera estaba en una videollamada de técnica vocal y la segunda en una clase de acuarela por un live de un artista.

Calle está en clase de técnica vocal por video llamada y Poché está viendo una clase de acuarela que un artista está haciendo un Live. ⭐ — Calle y Poché (@calleypocheoffi) March 24, 2020

Karol G Twitteó una frase de Albert Einstein para resaltar que la crisis es una oportunidad para la creatividad y el crecimiento.

“No pretendamos que las cosas mejoren si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas. De la angustia nace la creatividad, la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. LA CRISIS TRAE PROGRESOS ” Albert Einstein. — KAROL G (@karolg) March 22, 2020

@shakira Twitteó un video en el que hizo un llamado a sus seguidores a quedarse en casa y un llamado a los líderes de países en Latinoamérica y África para tomar medidas más rápidas. Este video ya tiene más de 10,6K me gusta y más de 4 mil Retweets.

J Balvin Twitteó el lanzamiento de su nuevo álbum, Colores

Jennifer Lopez Twitteó un video de su hijo sirviendo a Alex Rodríguez un agua mineral mientras estaba en un hoverboard.

We can’t go out to any restaurants or anything but the service and entertainment here is pretty good…😊 #StaySafe pic.twitter.com/K8BnzzB6j6 — Jennifer Lopez (@JLo) March 18, 2020

Conan Gray Twitteó una versión de “7 Rings” interpretada con su rodilla y una botella de agua.

seven rings by ariana grande but it’s my kneecap and my water bottle pic.twitter.com/SplA1yPuWq — conan gray (@conangray) March 19, 2020

Dua Lipa Twitteó la letra de su canción “New Rules” y la aplicó al distanciamiento social.

I don’t make the rules pic.twitter.com/L3jMrF5OFf — DUA LIPA (@DUALIPA) March 18, 2020

Paris Hilton Twitteó para decirle a sus fans que se laven las manos, con un clip de The Simple Life.

Ella Mai Twitteó su amor por la banda sonora de la película Shark Tale y JoJo Twitteó que su canción favorita fue el remake de “Carwash” con Christina Aguilera y Missy Elliot.

the shark tale soundtrack was flames! — Ella Mai (@ellamai) March 19, 2020

David Guetta Twitteó para pedir a sus fans que le compartan videos divertidos de DJs con utensilios de cocina.

Make me laugh, answer with your best Kitchen DJs / Djs at home funny videos! I’ll share the best one 😂😂😂 — David Guetta (@davidguetta) March 19, 2020

Justin Bieber Twitteó el lanzamiento de una versión acústica de su canción “Intentions.”

You asked for it. Intentions acoustic for the #changes album. Now stay inside 🙂 https://t.co/xC6EASbVfG pic.twitter.com/WvscXJc095 — Justin Bieber (@justinbieber) March 19, 2020

Ariana Grande Twitteó un video de ella cantando “I Believe In You And Me” de Whitney Houston.

u know i love u boy pic.twitter.com/2XFRXrBvcd — Ariana Grande (@ArianaGrande) March 19, 2020

The Weeknd Twitteó el lanzamiento de su nuevo álbum, After Hours, y Chelsea Peretti Twitteó sobre cómo está disfrutándolo.

really enjoying @theweeknd sigh music is so powerful all i want to to feel is anything other than my thoughts or the news — Chelsea Peretti (@chelseaperetti) March 20, 2020

Troye Sivan Twitteó que nueva música llegará próximamente, y que si alguien es un artista independiente y necesita trabajo, deberían de enviarle sus piezas.

I’m literally going berserk. I have music and I’m going to release it very very soon I just decided — troye (@troyesivan) March 20, 2020

@danajaybein Twitteó la letra de “Bohemian Rhapsody,” pero con una edición del Coronavirus. El Tweet recibió más de 415 mil me gusta.

I’ve lost my mind. I wrote Coronavirus Rhapsody: Is this a sore throat?

Is this just allergies?

Caught in a lockdown

No escape from reality. — Dana Jay Bein (#DJB) #CoronavirusRhapsody (@danajaybein) March 18, 2020

