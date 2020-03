Las canciones perfectas para lavarse las manos

Lavarse las manos desde “Quisiera volver a amarte…” hasta “jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué”.



Molotov – Gimmie the Power

Lavarse las manos con el coro. Desde “Dame, dame, dame, dame todo el power” hasta “So I can come around to joder”.



Calle 13 – Atrévete

Lavarse las manos desde “cambia esa cara de seria” hasta “como palestino”.

Soda Stereo – Música ligera

Lavarse las manos desde “Ella durmió” hasta “las trampas del amor”.

Fabulosos Cadillacs – Matador

Lavarse las manos desde “Me dicen el matador de los 100 barrios porteños…” hasta …si todo estuviera mejor”.

Enanitos verdes – Lamento boliviano

Lavarse las manos desde “Me quieren agitar, me incitan a gritar” hasta “yo quiero estar tranquilo”

Oasis – Wonderwall

Lavarse las manos desde “Today is gonna be the day” hasta “about you now”

Aterciopelados – Bolero falaz

Lavarse las manos desde “Buscas en mis bolsillos…” hasta “Estoy hasta la coronilla”