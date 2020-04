Las 54 mejores películas de acción para ver esta cuarentena

James Gunn está aprovechando la cuarentena para recomendar a sus seguidores algunas grandes recomendaciones cinematográficas. Tras hacer una lista de secuelas que fueron mejor que las originales, ahora se ha metido de lleno con el género de acción, recomendando 54 películas cargadas de explosiones, tiroteos y muchas peleas.

El director de Guardianes de la Galaxia y la próxima The Suicide Squad ha publicado en Twitter una lista de 54 títulos que él considera “sus favoritas de todos los tiempos”, en la que se incluyen títulos de distintas épocas, países e incluso géneros como la ciencia ficción o la comedia.

Desde las películas de Jason Bourne a la saga Matrix, pasando por películas menos conocidas como The Raid o comedias absurdas como Kung Fu-Sion, ésta es la lista completa de filmes de acción que no te puedes perder según el cineasta. Una buena forma de disparar la adrenalina en éstos tiempos de confinamiento en el que hay más tiempo libre que cosas que hacer.

A+ Action Movies to Watch in Quarantine (a thread):

Kung Fu Hustle (2004)

The Matrix (1999)

The Bourne Ultimatum (2007)

Die Hard (1988)

Edge of Tomorrow (2014)

JSA: Joint Security Area (2000)

Elite Squad: The Enemy Within (2010)

Lady Vengeance (2005)

(cont'd) — James Gunn (@JamesGunn) April 17, 2020

KUNG FU-SION (2004)

THE MATRIX (1999)

EL ULTIMATUM DE BOURNE (2007)

JUNGLA DE CRISTAL (1988)

AL FILO DEL MAÑANA (2014)

ÁREA COMÚN DE SEGURIDAD (2000)



TROPA DE ÉLITE 2 (2010)

LADY VENGEANCE (2005)

MISIÓN IMPOSIBLE: FALLOUT (2018)

BULLITT (1968)

CON LA MUERTE EN LOS TALONES (1959)

THE YELLOW SEA (2010)

THE RAID: REDEMPTION (2012)

HERO (2002)

GUARDIANES DE LA NOCHE (2004)

TIGRE Y DRAGÓN (2000)



VENGANZA (2008)

THE HEROIC TRIO (1993)

CONTRA EL IMPERIO DE LA DROGA (1971)

ROBOCOP (1987)

THE KILLER (1989)

LA LEYENDA DEL LUCHADOR BORRACHO (1994)

LA LEYENDA DE FONG SAI YUK (1993)

MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA (2015)

KILL BILL: VOLÚMEN 1 (2003)

THE VILLAINESS (2017)



REVENGE (2018)

CRANK: VENENO EN LA SANGRE (2006)

KINGSMAN: SERVICIO SECRETO (2015)

ESCAPE DE NUEVA YORK (1981)

BATTLE ROYALE (2000)

FULL CONTACT (1992)

OLDBOY (2005)

OPERACIÓN TRUENO (1965)

NIKITA (1990)

LEON: EL PROFESIONAL (1994)



HARRY EL FUERTE (1973)

SPEED (1994)

INDIANA JONES Y EL ARCA PERDIDA (1981)

’71 (2014)

PAYBACK (VERSIÓN TEATRAL) (1999)

EQUILIBRIUM (2002)

JOHN WICK (2014)

MESRINE: INSTINTO DE MUERTE (2008)

MESRINE: ENEMIGO PÚBLICO #1 (2008)

EL DESAFÍO DE LAS ÁGUILAS (1968)



MS. 45 (1981)

GREEN SNAKE (1981)

CAPITÁN PHILLIPS (2013)

LOS SIETE SAMURÁIS (1954)

TORMENTA ARROLLADORA (1977)

GRUPO SALVAJE (1969)

V DE VENDETTA (2006)

EL PACTO DE LOS LOBOS (2001)

