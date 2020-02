¡Lanzan los juguetes oficiales de Baby Yoda!

La compañía de juguetes HASBRO lanzó una nueva línea oficial de productos inspirados en ‘Baby Yoda’, uno de los personajes más queridos y populares entre los fanáticos de Star Wars.

El personaje, que apareció por primera vez en la serie de Disney+, ‘Star Wars: The Mandalorian’, se ha robado la atención de miles de personas en el mundo, que ahora podrán tenerlo en casa.

La nueva línea de juguetes inspirados en el personaje, incluye: el muñeco animatrónico con sonidos y secuencias motorizadas; el muñeco de felpa; el Pop! por Funko que es de colección y el collar infantil “Rock Love”.

.@GMA EXCLUSIVE REVEAL: #BabyYodaMerch is finally here and it is the way! https://t.co/bN8BiCnxb5 pic.twitter.com/fR7tV1hLN2

— Good Morning America (@GMA) February 20, 2020