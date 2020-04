¿Por qué la voz de ‘Tokio’ fue elegida para narrar La Casa de Papel’?

Uno de los detalles más importantes que trae La Casa de Papel es la voz de Tokio, más que el fabuloso personaje de Úrsula Corberó, es su voz, la cual hace parte de la narrativa de la serie llevada al servicio streaming de Netflix y que ya cuenta con su cuarta temporada.

Y es que con la más reciente temporada de la serie, donde llegaron nuevos personajes, la sensual voz del personaje hace más llamativa la producción, por eso muchos se preguntaron por qué fue Tokio la elegida para contar cada uno de los pasos y decisiones que se toman.

Para esto, Álex Pina, uno de los creadores de la serie, despejó la duda y explicó por qué Tokio fue la elegida:

“Lo que mucha gente no sabe es que la voz en off de la narradora, que es Tokio, no siempre fue así. De hecho, en las primeras versiones del guion que tuvimos, el narrador era el Profesor”.

Después de esto pensaron en darle una oportunidad a Moscú, pero esto no los convenció de a mucho.

A esto Pina agregó “sentíamos que la serie tenía que estar contrapesada, en términos femeninos, y elegimos una mirada femenina para contar todo el atraco, porque queríamos que el atraco fuera muy emocional, en términos sentimentales. Y un atraco suele ser algo muy frío, muy masculino, de ahí que eligiéramos la voz de Tokio”.

