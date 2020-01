La música domina las conversaciones en Twitter

En 2019, los melómanos se consolidaron como una de las audiencias que conectan con sus artistas y bandas favoritas a través de Twitter. ¡No los pierdas de vista!

Si se trata de una fotografía backstage, el primer vistazo a un video musical o el anuncio de una gira mundial, es casi seguro que tu artista o banda favorita lo haya compartido a través de Twitter. Y es que Twitter, la plataforma para saber lo que sucede en el mundo, es capaz de conectarte con aquellas personas que generan los temas que te mueven todos los días. A través de noticias o recomendaciones, los Twitteros hablan en tiempo real de sus artistas y son capaces de moldear la cultura.

Tomando esto en cuenta, Twitter Colombia echó un vistazo especial a esta audiencia conocida como melómanos, amantes de la música en todos sus aspectos y que acuden a la plataforma todos los días. De acuerdo con el análisis, en Colombia se han generado más de 25M de Tweets sobre música en 2019, esto tras ser el tema más Twitteado el año anterior.

Los Twitteros acuden a la plataforma para saber el minuto a minuto de sus artistas, lo cual genera una conexión única con ellos, pues los artistas han logrado romper los moldes y establecer vínculos con sus fans. Estos son los 4 temas principales de los cuales hablan los melómanos en Twitter:

• ¡Artista favorito, yo te apoyo! Las premiaciones son pilares fundamentales para los músicos y cantantes en general, así que no es ninguna sorpresa que sus seguidores los alienten y feliciten cuando son nominados o premiados de alguna forma.

• El triunfo es de todos. Los artistas musicales han adoptado dimensiones interesantes, como lo es convertirse en embajadores de otras marcas, establecer récords de reproducciones y más. Por lo tanto, los Twitteros celebran estos hitos en Twitter.

• Esa rola me llega. Las bandas y cantantes pueden conectar de formas increíbles en Twitter y, si su música refleja sus sentimientos o situaciones personales, los fans lo reconocen de inmediato. La inspiración y motivaciones hacen que los melómanos se conecten.

• ¡Se avecina música nueva! Una gran tendencia en Twitter es que si algo sucede, ten por seguro que se vivirá en la plataforma. Muchos artistas usan la plataforma para mostrar un vistazo – o adelanto – de sus próximo proyectos, aumentando las expectativas de los fans y haciendo de Twitter la plataforma para lanzar algo nuevo.

‘La Rosalía’ en Twitter

De igual forma, los artistas han adoptado una voz a través de 280 caracteres, como ha sido el caso de Rosalía (@rosaliavt), quien no teme al momento de dar Retweet a los memes y tendencias que genera en la plataforma, tal y como sucedió con el #RosaliaChallenge. Ella también conecta con otros artistas, mostrando cuánto le gustan o admira – tan solo pregúntenle a @jamesblake y @billieeilish – y hasta los momentos más divertidos de su vida diaria.

nobody:

*me waking up at 2am without a reason*

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/

∧_∧

( ・ω・)

_| ⊃/(_ Lá Rosalía!

/ └-(____/

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

<⌒/ヽ-、___

/<_/____/ @rosaliavt

— andré (@duasbaby) October 2, 2019