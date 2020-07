La impactante foto de un murciélago gigante que tiene aterradas las redes sociales

Se volvió nuevamente viral en las redes sociales una impactante foto del 2018 tomada en Filipinas, en el que se ve a un enorme murciélago de “tamaño humano”, que ha generado el terror de las personas que se han topado con ella.

@AlexJoestar622, un usuario de Twitter, publicó la foto que ha dejado con la boca abierta a las personas que no la habían visto antes a través de Internet:

Remember when I told y’all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

La impactante foto se volvió muy popular en las redes sociales y los internautas conocedores del tema empezaron a explicar de qué animal se trata: un murciélago zorro volador de corona dorada gigante.

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron de la impresión, con comentarios como:

El usuario que publicó inicialmente la foto decidió explicar a través de su cuenta de Twitter que se equivocó y que el animal no tiene el tamaño de un adulto, sin embargo, si puede alcanzar la altura de un niño de 6 años:

Heya, from the Philippines here. I can confirm this, they have a huuuuuge wingspan but the bodies are not really that big, more or less like the same body as a medium (bit smaller) sized dog. And yeah they only eat fruits, guavas most particularly. They’re really gentle too.

— ghost of irrelevance. (@louistenantIV) June 25, 2020